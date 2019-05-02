SpaceX подтвердила уничтожение капсулы Dragon-2 при испытании двигателей

В результате нештатной ситуации при огневых испытаниях двигателей космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) капсула корабля была уничтожена, сообщил вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман.

Он сообщил, что пострадавших не было, передает ТАСС.

Кенигсман заверил, что SpaceX «приняла все необходимые меры безопасности перед испытаниями».

Компания пока не может назвать причину аварии, ведется расследование, но «нет причин полагать», что двигатели SuperDraco неисправны, заявил Кенигсман.