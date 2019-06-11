Начался прием заявок на турпоездки на МКС на американском корабле

Единственный в мире оператор космического туризма компания Space Adventures начала принимать заявки для полетов на МКС на американских кораблях Starliner компании Boeing.

«Space Adventures в настоящее время может организовать полеты на МКС на российском корабле «Союз» или на Boeing CST-100 Starliner», – цитирует РИА «Новости» сообщение компании.

При этом ранее Space Adventures отправляла желающих только на «Союзах». Отмечается, что таким образом может разрушиться российская монополия в данном сегменте: с 2001 по 2009 годы по контрактам с американской компанией на МКС доставили семь туристов.

Несмотря на то, что Starliner, как и Crew Dragon от компании SpaceX, ни разу не летал в космос с людьми на борту, а его запуск откладывался из-за проблем, в начале июня в НАСА заявили, что с 2020 года космические туристы смогут летать на МКС до 30 дней. Доставлять их планируют на кораблях США.

Финансовый директор НАСА Джефф Девит подчеркнул, что за полет и месячное пребывание на МКС космическому туристу придется заплатить более 59 млн долларов. А за полет длиной 10 суток на «Союзе» в разные годы с туристов просили от 25 до 50 млн долларов.

Ранее директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил туристам полеты в космос по упрощенной программе на сутки без посещения МКС.