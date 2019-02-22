Рогозин предложил туристам суточный полет вокруг Земли

«Роскосмос» предлагает туристам полеты в космос по упрощенной программе без посещения международной космической станции, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы предлагаем более простой и по сценарию подготовки, и по сценарию реализации полет без посещения МКС, скажем, суточный полет вокруг Земли на кораблях «Союз», – сообщил Рогозин, передает «Интерфакс».

Ранее Роскосмос подписал контракт с американской компанией Space Adventures на полет двух космических туристов на МКС, а также анонсировал полеты по «гагаринскому маршруту».