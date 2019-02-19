Роскосмос предложил туристам повторить маршрут Гагарина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об избранной траектории полета для двух новых космических туристов.

«Это первый контракт на полет космонавтов-любителей за более чем 20-летний период отсутствия туристов на борту МКС. Также запускаем проект облета Земли по короткому «гагаринскому» маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса», – написал Рогозин у себя в Twitter.

Контракт заключен с американской компанией Space Adventures. Путешествие состоится до конца 2021 года.

Ранее НПО «Авиационно-космические технологии» сообщало о создании шестиместной яхты, предназначенной для космического туризма. Она сможет взлетать с обычных аэродромов и садиться на них, как самолет.