Россия начала разрабатывать яхту для космического туризма

Российские компании занялись разработкой космической яхты для турполетов на орбиту, первые старты возможны в ближайшие пять лет.

Сама разработка де-факто идет уже два года, но сейчас о ней впервые официально сообщил генконструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак, передает РИА «Новости».

Челнок сможет взлетать с обычных аэродромов и садиться на них подобно самолету. «Мы сейчас рассчитываем оптимальное время нахождения в космосе, комфортную траекторию полета, поскольку опыт показывает, что людям не обязательно надо 10 минут быть в невесомости», – говорит Бегак.

Намерены создать три яхты по шесть пассажирских мест. Аппарат будет сам по себе беспилотным, но для удобства пассажиров пилот на нем будет. Стоить полет на орбиту будет порядка 200-300 тыс. долларов.

Тем временем РКК «Энергия» определила сроки следующего выхода экипажа МКС в открытый космос. Он состоится в мае этого года.