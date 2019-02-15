Определены сроки следующего выхода российских космонавтов в открытый космос

Очередной выход экипажа Международной космической станции намечен на май этого года.

Совет главных конструкторов РКК «Энергия» наметил дату очередного выхода российских космонавтов, работающих на МКС, в открытый космос. «Располагаемых ресурсов для выполнения программы экспедиции достаточно», – говорится в сообщении ведомства.

Командовать экспедицией будет российский космонавт Олег Кононенко.