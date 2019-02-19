Роскосмос подписал контракт на полет двух туристов к МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года.

«Госкорпорация «Роскосмос» и американская компания Space Adventures подписали контракт об осуществлении краткосрочных космических полетов на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле. Полет на борт станции состоится до конца 2021 года», – сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2» для полета туристов. Выполнение всех работ по созданию космической техники будет вестись за счет средств космических туристов.