В ЕКА назвали условие использования «Союзов» для отправки астронавтов на МКС

Европейское космическое агентство (ЕКА) может отправлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях «Союз», но для этого необходимы соответствующие договоренности с Роскосмосом, сообщил глава агентства Ян Вернер.

«Для [дальнейшего] запуска европейских астронавтов на российских кораблях необходима прямая договоренность, в частности с Роскосмосом. Пока такой договоренности нет. Решение на сегодняшний день не принято, это будет рассматриваться в будущем», – передает ТАСС слова Вернера.

Он добавил, что в ходе встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным ЕКА выразила свою готовность достичь договоренностей о дальнейшей доставке европейских астронавтов на «Союзах».

Вернер добавил, что ЕКА не платит за полеты своих астронавтов на МКС, но поставляет оборудование американским коллегам, а они предоставляют возможность запуска европейских астронавтов на станцию.

«Такая договоренность была предусмотрена еще в рамках программы «Шаттл» и когда она была закрыта, американцы остались нам должны несколько запусков европейских астронавтов. После этого мы продолжили сотрудничество на следующей основе: мы поставляем оборудование американцам, а они платят Роскосмосу за места европейских астронавтов», – пояснил Вернер.

«И это не наше решение, не то, что мы не хотим продолжать запускать европейских астронавтов на «Союзах». Дело в том, что сейчас завершается срок действия части договоренностей между ЕКА, НАСА и Роскосмосом, в рамках которых эти запуски ранее осуществлялись, в связи с тем, что НАСА планирует перейти на другие системы доставки астронавтов (собственные пилотируемые корабли)», – сказал глава ЕКА.

Напомним, в понедельник глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что агентство в скором времени перестанет использовать российские «Союзы» для отправки астронавтов на МКС.

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