Европейских астронавтов перестанут отправлять к МКС на «Союзах»

Европейское космическое агентство в скором времени перестанет использовать российские «Союзы» для отправки астронавтов на МКС, заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», – сказал Пишель, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что запуск с помощью «Союза» итальянского астронавта Луки Пармитано был последним для ЕКА.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил использовать двигатели РД-180, поставляемые в США, для работы на первых ступенях ракет «Союз-2.1».

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