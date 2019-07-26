Рогозин предложил новое применение двигателей РД-180

Двигатели РД-180, в настоящее время поставляемые Россией в США, могут установить на первые ступени ракет «Союз-2.1», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Она еще лет десять точно полетает (ракета «Союз»), одно из возможных решений – замена на первой ступени «Союза-2.1а» и «Союза-2.1б» двигателей на РД-180», – сказал Рогозин в ЦНИИмаш, передает РИА «Новости».

Вопрос о дальнейшей судьбе РД-180 встал на фоне планов США отказаться от закупок этих двигателей. Так, в апреле Пентагон подтвердил установленные Конгрессом США сроки отказа от использования российских ракетных двигателей. Закупки должны прекратиться после 2022 финансового года.

Между тем гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер заявлял, что РД-180 будет закупаться Соединенными Штатами у России по меньшей мере до 2023-2024 годов.