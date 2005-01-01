США собрались прекратить закупки российских ракетных двигателей после 2022 года

Пентагон подтвердил установленные Конгрессом США сроки отказа от использования российских ракетных двигателей, сообщил глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд.

Прекратить использование двигателей РД-180 Пентагон планирует «в установленные сроки», то есть закупки должны прекратиться после 2022 финансового года, передает ТАСС.

Запасные варианты не рассматриваются, Реймонд заверил, что удастся уложиться «в установленные сроки».

Отметим, что 2022 год установлен американским законом в качестве крайнего срока, когда ВВС США смогут предоставлять контракты на вывод своих спутников с помощью ракет Atlas V, оснащенных российскими двигателями.

Напомним, гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер заявлял, что РД-180 будет закупаться Соединенными Штатами у России по меньшей мере до 2023-2024 годов.

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