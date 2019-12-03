Путин с юмором отреагировал на проблемы с микрофоном во время выступления

Президенту России Владимиру Путину пришлось начинать речь в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) заново из-за выключенного микрофона.

Во время выступления на торжественном заседании Владимир Путин начал поздравлять РМОУ с десятилетним юбилеем, однако, когда президент уже произнес несколько фраз, выяснилось, что микрофон не работает. Позже устройство включили, но главе государства пришлось заново начинать выступление.

«Еще раз? Хорошо», – сказал Путин, после чего в зале раздались аплодисменты.

На видео инцидента отреагировала журналистка Ольга Скабеева. «И такое бывает: Путин начал поздравительную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеется седой звукоинженер», – написала телеведущая в Telegram-канале.

Ранее Владимир Путин заявил о важности развития массового спорта в России, также он поддержал идею выделения квот для российских паралимпийцев в Российском международном олимпийском университете в Сочи.