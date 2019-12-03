Путин поддержал квоты для паралимпийцев в олимпийском университете в Сочи

Президент России Владимир Путин в ходе общения с паралимпийцами поддержал идею выделения квот для российских паралимпийцев в Российском международном олимпийском университете в Сочи, которому исполнилось 10 лет.

Путин пообщался с чемпионом Паралимпиады по футболу Иваном Потехиным. Тот заявил, что для спортсменов это «большой шанс» перезапустить карьеру и продолжить ее в индустрии спорта. «За десять лет я всего лишь второй студент из паралимпийской семьи. Хотелось бы попросить квоты для паралимпийцев. Желающих даже здесь, в этом зале, уже немало», – передает ТАСС слова Потехина.

Президент поддержал предложение.

«Хорошо. Я даже, честно говоря, до этого не додумался. Спасибо, что подсказали, будем делать», – пообещал Путин.

Он заявил, что университет состоялся как хорошее учебное заведение мирового класса, и по некоторым дисциплинам оно занимает второе место в Европе, по спортивному менеджменту – 10 в мире.

«Это вот за небольшой достаточно срок его существования. Это реально хорошее высшее учебное заведение», – сказал глава государства.

В Сочи Путин также посетил Olympic Virtual Athletic Land (OVAL) – интерактивный информационно-образовательный центр истории Олимпийских Игр и Олимпийского движения, который совмещает мультимедийные технологии и уникальные экспонаты из Олимпийского музея в Лозанне.

Ректор Российского Международного Олимпийского университета (РМОУ) Лев Белоусов рассказал президенту, что концепция OVAL нацелена на популяризацию и позиционирование спорта как отрасли знаний и высоких технологий через создание интерактивного пространства.

Белоусов показал Путину интерактивную книгу «Олимпийское движение: история и современность» и «Реку времени». Книги представляют собой проекционный видеоряд фотографий с историей Олимпиад с древности до современного времени.

Путин заинтересовался представленными симуляторами, в частности, один из них представляет собой боб-двойку, имитируя спуск по бобслейной трассе. По словам Белоусова, это настоящий спортивный снаряд классического образца производства Латвии, на котором тренировались члены сборной команды СССР и России по бобслею. Другие тренажеры имитируют спортивный спуск по трассе Розы Хутор на горных лыжах и сноуборде. Путину продемонстрировали работу симулятора биатлона на трассе горнолыжного комплекса «Лаура».

На входе в музей Белоусов показал главе государства большую фигуру Зевса, которую подсветили таким образом, что по его телу словно пробегают электрические разряды и молнии.

«Когда у нас было открытие, он встречал всех посетителей, рассказывал про организацию первых древних Олимпийских игр. Дети были в восторге», – сказал ректор.

Также он показал Путину наиболее важные моменты в жизни университета и продемонстрировал кинотеатр-сферу, где можно «погрузиться» в атмосферу спортивного состязания.