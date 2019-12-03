Путин заявил о важности развития массового спорта в России

Президент Владимир Путин заявил, что в России должен развиваться массовый спорт среди всех граждан и категорий.

«У нас очень важно развивать не только олимпийское, но и паралимпийское движение, нам нужно еще массовый спорт развивать. И причем для всех: и для молодых ребят, и у кого есть ограничения по здоровью, у кого нет его, все должны заниматься спортом», – сказал Путин во время общения с паралимпийцами в Российском международном Олимпийском университете, передает РИА «Новости».

«У нас количество людей, занимающихся спортом, увеличилось серьезно, но все-таки нам есть еще к чему стремиться», – сказал президент, отметив, что в соседних странах число занимающихся спортом на тысячу человек больше, чем в России.

«Хотя казалось бы, у нас достаточно массовое такое движение спортивное везде. Я к чему это говорю? Есть над чем нам с вами работать. Первое – вам нужно и можно показывать пример для всех – что такое спорт и как им нужно заниматься. И второе – опыт передавать свой», – добавил глава государства.

Кроме того, он также заверил паралимпийцев в том, что государство будет делать все для поддержки спортсменов. «Сегодня день, когда мы говорим о людях, у которых есть определенные ограничения по здоровью. Но мы много раз говорили то же самое, когда на вас смотришь, понятно, что ограничений нет и возможности безграничны», – отметил Путин.

Ранее Владимир Путин поручил разработать способ поощрения занимающихся спортом сотрудников.