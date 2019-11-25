Путин поручил разработать способ поощрения занимающихся спортом сотрудников

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры стимулирования работников, которые занимаются спортом, а также работодателей, создающих условия для физической активности.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта, который состоялся 10 октября 2019 года.

«Разработать и утвердить методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы в организациях различных форм собственности, предусмотрев меры стимулирования работников, занимающихся физической культурой и спортом, и работодателей, создающих условия для таких занятий в трудовых коллективах», – говорится на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил предусмотреть возможность введения в штатное расписание таких организаций должностей инструкторов-методистов и инструкторов по спорту. Срок выполнения поручений – до 1 октября 2020 года.



Также поручено разработать рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы «по месту жительства и отдыха граждан, предусмотрев возможность введения при необходимости в штатное расписание муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, должностей инструкторов-методистов и инструкторов по спорту с установлением норматива их численности».

Правительству совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов до 20 апреля 2020 года следует разработать и утвердить подпрограмму «Спорт на селе» в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В рамках реализации подпрограммы правительство должно обеспечить установление нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры и их транспортной доступности, а также обеспечить совершенствование нормативных правовых актов, которые бы регламентировали получение гражданами медицинских заключений о допуске к занятиям спортом и участию в спортивных мероприятиях.

Также необходимо «обеспечить формирование единого перечня нуждающихся в капитальном ремонте объектов спорта, в том числе находящихся на территории образовательных организаций, по субъектам Российской Федерации, разработку и реализацию графика мероприятий по приведению таких объектов в нормативное состояние».

До 2024 года правительство должно завершить создание школьных и студенческих спортивных клубов в учебных организациях, а также обеспечить участие таких клубов в спортивных соревнованиях, проводимых школьными и студенческими спортивными лигами.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать и утвердить стратегию развития физкультуры и спорта в России до 2030 года.