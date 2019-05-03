Путин поручил создать стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать и утвердить стратегию развития физкультуры и спорта в России до 2030 года.

«Разработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года... Срок – 30 октября 2020 года», – говорится в поручении, передает РИА «Новости».

В ходе разработки должны быть предусмотрены равные возможности для граждан, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по занятию физической культурой и спортом.

Также правительству предстоит учесть в стратегии совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в спортивной сфере.

Отдельно упоминается необходимость развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).