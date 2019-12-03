Гендиректору работавшей на Восточном организации вынесли приговор

Генеральный директор строительной организации, которая проводила работы на космодроме Восточный в Амурской области, приговорен Благовещенским городским судом к 11 годам колонии общего режима.

«Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении Вишневского Д. В., несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК (совершил две растраты, то есть дважды похитил чужое имущество, вверенное виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Суд признал Вишневского Д. В. виновным в совершении преступлений, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Вишневскому Д. В. наказание на срок 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Взять Вишневского Д. В. под стражу немедленно в зале суда», – говорится в сообщении на сайте суда.

Согласно материалам суда, в феврале 2012 года гендиректор ООО «УСИО» Вишневский заключил договор с ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» на выполнение работ для федеральных государственных нужд «Космодром «Восточный» – создание системы внешнего электроснабжения космодрома (1-я очередь) 1-й этап». Федеральное предприятие в рамках договора перечислило на расчетный счет ООО более 1,9 млрд рублей. В феврале 2012 года один из учредителей общества предложил Вишневскому совершать хищения этих средств. Обвиняемый, действуя совместно с организатором преступления, похитил более 660 млн руб., причинив материальный ущерб в особо крупном размере.

Также в ноябре 2011 года Минобороны и ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое» заключили госконтракт на выполнение работ по строительству и реконструкции объекта в Новосибирской области. В рамках договора субподряда ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое» привлекло в декабре 2011 года к выполнению работ субподрядную организацию ООО «УСИО», перечислив на ее расчетный счет аванс в размере 500 млн рублей.

Но один из учредителей ООО предложил Вишневскому совершить хищение путем растраты денежных средств Министерства обороны, что составило более 318 млн рублей.

Суд также постановил взыскать с Вишневского в пользу Министерства обороны в счет возмещения причиненного ущерба более 318 млн руб., в пользу России – более 660 млн рублей. Вишневский свою вину не признал.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный были похищены 11 млрд рублей, возвращены 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, сообщил.

Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причастные к коррупционным делам на Восточном люди отстранены от проекта, новых хищений на космодроме нет.