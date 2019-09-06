Путин заявил о проблемах на Восточном, которые требуют его вмешательства

Президент Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства.

«Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», – передает ТАСС слова Путина на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

Президент отметил, что после этой встречи он улетает на космодром, где проведет совещание.

Напомним, в четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в пятницу посетит космодром Восточный, посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

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