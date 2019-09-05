Путин решил проверить строительство космодрома Восточный

Президент Владимир Путин в пятницу посетит космодром Восточный, посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

«Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский», – сообщила пресс-служба Кремля.

После ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что в пятницу, 6 сентября, президент Владимир Путин лично посетит космодром Восточный для обсуждения накопившихся проблем.

В понедельник вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что одним из подрядчиков при возведении космодрома Восточный может стать Военно-строительная публично-правовая компания, которая объединит все строительные активы Минобороны. Он подчеркнул, что никого не устраивает ситуация на Восточном. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал это заявление.