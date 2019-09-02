К строительству космодрома Восточный решили привлечь военных

Одним из подрядчиков при возведении космодрома Восточный может стать Военно-строительная публично-правовая компания, которая объединит все строительные активы Минобороны, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Работы по первой [очереди строительства космодрома] фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с Восточного ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Но все это делается на живую нитку. Темпы возведения объектов второй очереди нас по-прежнему не удовлетворяют», – сказал Борисов в интервью изданию «Ведомости».

«Реформа военно-строительного комплекса сейчас идет, она заключается в создании публично-правовой компании (ППК), которая объединит все строительные активы Минобороны. Я не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по Восточному», – сказал вице-премьер.

По его словам, производственно-строительному объединению (ПСО) «Казань» (действующему подрядчику строительства второй очереди космодрома) тоже найдется работа. «На Восточном очень много работы. Уверен, «Казани» там тоже будет чем заняться», – отметил Борисов.

«Нам придется идти по пути создания специальных условий для строительства Восточного – повышать расценки. Это необходимо, поскольку нам нужен второй стол для «Ангары», ведь не дай бог что случится в Плесецке. Это, если говорить прямо, вопрос национальной безопасности, поэтому мы очень серьезно относимся к переносу сроков стройки», – добавил вице-премьер.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что первый запуск «Ангары» с Восточного перенесли на 2023 год. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о «большой беде» при строительстве Восточного.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в строительство Восточного вмешались силы небесные.

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