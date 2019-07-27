В строительство космодрома «Восточный» вмешались силы небесные

Климатологи с недоумением встретили намеки главы Роскосмоса Рогозина на то, что строительству космодрома Восточный мешают изменения климата. Затяжные дожди, которые, по словам Рогозина, «заливают котлован», для дальневосточного лета считаются нормой. Судя по ряду признаков, проблемы со строительством космодрома вызваны совсем другими причинами.

В пятницу бывший вице-премьер, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пожаловался на дожди, которые второй месяц мешают строить на Дальнем Востоке вторую очередь космодрома Восточный – стартовый комплекс ракеты «Ангара». Чиновник недоумевает, почему те, кто выбирал место для Восточного, обещали космодрому 310 солнечных дней в году. «Может, климат поменялся. Заливает котлованы», – пожаловался Рогозин.

В то же время глава Роскосмоса обещает, что в целом строительство пройдет по графику и в 2022 году все работы завершатся, – чтобы успеть подготовить первый пуск «Ангары» в 2023 году.

Климатологи пока не подтверждают версию Рогозина о виновности глобального потепления. «На юге Дальнего Востока – муссонный климат. Там с середины лета – июль, август, сентябрь, – всегда идут дожди. Насколько они там сильнее или слабее обычного в этом году, пока сказать сложно. Но то, что там сейчас обильные осадки – это нормально», – заверил газету ВЗГЛЯД научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

В свою очередь, эксперты в сфере космонавтики сходятся во мнении, что дождь вряд ли всерьез помешает стройке века. Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин напомнил, что в середине 50-х за два года был построен космодром на Байконуре – причем в куда более суровых погодных условиях полупустыни.

«Похоже, просто понадобилось найти причины, почему что-то не получается. Например, причины, по которым мы отстаем в технологиях, теперь объясняют санкциями. А вот на космодроме, на который все деньги бесперебойно выделяются, то есть западные санкции тут не при чем, природа виновата... На мой взгляд, место выбрано очень хорошее, москвичам этого не понять – абсолютно сухая тайга, рядом вечная мерзлота, прекрасные погодные условия», – сказал Ионин газете ВЗГЛЯД.

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Напомним, строительство Восточного – одна из самых проблемных государственных строек последнего времени. Сроки сдачи объектов и пусков ракет переносились неоднократно. Например, ту же «Ангару» собирались впервые запустить в 2021 году, а не в 2023-м, на что сейчас рассчитывает Рогозин.

Как напомнил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев, Роскосмос располагает группировкой метеоспутников и может сам предсказывать избыток осадков. «Место строительство выбиралось 20 лет. Погода везде бывает плохой, и котлованы заливает, но по всей стране все строится нормально, а здесь почему-то нельзя», – сказал Моисеев. По его мнению, виновата слабая организация работы.

«У нас испокон веков так делается: если начальник не может руководить, у него виновата погода... Космодром Восточный изначально строился под руководством Рогозина, и изначально там было множество нарушений – технологических, технических», – посетовал эксперт.

Как известно, строительство Восточного сопровождалось букетами уголовных дел. Несколько крупных предпринимателей и чиновников уже получили тюремные сроки. В хищениях обвиняли, к примеру, владельцев компании «Дальспецстрой» Юрия и Михаила Хризманов, спикера Хабаровской краевой думы Виктора Чудова и других.

Звучат претензии и не уголовного порядка. Так, в начале года премьер-министр Дмитрий Медведев обвинил Роскосмос в прожектерстве и велел «меньше рассуждать и больше делать». Премьер указал на то, что из 19 объектов первой очереди реально построено только пять.

Тогда же Роскосмос решил было расторгнуть контракт на 39 млрд рублей с подрядчиком строительства стартового стола той самой второй очереди космодрома – ПСО «Казань». Причиной была названа «тяжелая финансовая» ситуация в компании. Впрочем, в конце мая стало известно, что «Казань» все-таки продолжит строительство.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космонавтики, кандидат технических наук Вадим Лукашевич, место для Восточного выбирали из трех площадок, в том числе рассматривали вариант с портом Советская Гавань на берегу Татарского пролива.

«На этом месте был бы задействован весь Дальневосточный кластер, ракетные блоки собирали бы целиком в Комсомольске-на-Амуре, а потом могли бы их спускать по Амуру. Там находится и завод Ленинского комсомола, который строил атомные подводные лодки, а сейчас просто стоит без работы. Также мы могли бы полностью задействовать судоремонтные заводы Приморья», – мечтательно сказал Лукашевич.

Главным аргументом в пользу у нынешнего места стал фактор наименьшей сейсмической активности. «Главная проблема Восточного – не вода, а невозможность задействовать мощности региона. Мешает перевал Сихотэ-Алинь, нет железной дороги. И поэтому все ракетные блоки мы тащим из Самары, или, в перспективе – из Омска. То есть возим из европейской части. Мы загружаем Транссиб, что неразумно», – указал Лукашевич.

По его словам,

из-за возможностей железной дороги все компоненты ракеты для запуска с Восточного будут ограничены габаритами в четыре с лишним метра.

«Мы будем собирать сверхтяжелые ракеты из тонких блоков. В то время как любой супертяж – это 8-10 и более метров. Выбором Восточного мы сами себя отсекли от оптимального размера ракет», – резюмировал Вадим Лукашевич.

Тем временем, проблемы на космодром продолжают сыпаться. Буквально накануне компания Араса Агаларова Crocus Group – один из подрядчиков – отказалась от участия в строительстве. Как пояснил бизнесмен изданию The Bell, стоимость Восточного рассчитывалась исходя из реалий пятилетней давности, поэтому компания вернется к проекту только в случае пересчета правительством его цены. Если верить этой версии, то в нерасторопности строителей виноваты скорее чиновники.