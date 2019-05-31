Стало известно, кто продолжит строительство Восточного

«Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный, сообщил источник в строительной отрасли.

Источник рассказал, что «работы по строительству Восточного продолжит ПСО «Казань». При этом «контракт компании и Роскосмоса сохраняется», передает ТАСС.

Отмечается, что в данный момент «компания ведет переброску техники на дальневосточный космодром», при этом «отдельные работы по строительству второй очереди уже начались».

По его словам, «проблемы компании, которые мешали исполнению контракта, удалось решить».

В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу опубликовал фото строительной техники на железнодорожных тралах на своей странице в Twitter. Запись сопровождается подписью «эшелоны идут на Восточный».

До этого он сообщал, что начало строительства второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара» планируется на июнь 2019 года.

23 января вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций сообщил, что госкорпорация запустила процедуру расторжения контракта с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный (он был заключен в 2018 году).

При этом в пресс-службе Роскосмоса сообщали, что госкорпорация считает тревожным финансовое состояние ПСО «Казань».

В марте Рогозин заявлял, что Роскосмос ведет переговоры с компаниями «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус» о продолжении строительства второго стартового стола на космодроме Восточный вместо ПСО «Казань».

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