Выделено финансирование на строительство второй очереди космодрома «Восточный»

Роскосмос получил необходимое финансирование для начала строительства второй очереди космодрома Восточный и надеется, что работы начнутся в апреле-мае, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы вчера получили необходимое финансирование, были подведены лимиты бюджетных средств для открытия второй очереди космодрома Восточный... Надеюсь, что в конце апреля, в мае мы уже начинаем земельные работы и бетонирование стартового стола под семейство ракет «Ангара», – передает слова главы госкорпорации РИА «Новости».

Рогозин также отметил, что сейчас «завершается вопрос» подготовки распоряжения правительства о начале работ и выборе единственного исполнителя.

Ранее сообщалось, что контракт на строительство второй очереди с подрядчиком ПСО «Казань» расторгнут, так как ему грозит банкротство. О том, какая компания станет подрядчиком в это раз, пока неясно, обсуждения продолжаются.