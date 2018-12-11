Генподрядчику строительства космодрома Восточный грозит банкротство

Арбитражный суд Татарстана принял заявление ФНС о признании банкротом ПСО «Казань», обязавшегося построить стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» на космодроме Восточный.

Заседание по проверке обоснованности заявления ФНС назначено на 20 декабря, ФНС заявила о долге в почти 2 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Это вызвало беспокойство в Роскосмосе. По данным источников издания, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин дважды в течение прошлой недели обсуждал эту ситуацию с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В «Роскосмосе» подтвердили, что финансовое состояние ПСО «вызывает тревогу».

В свою очередь, в ПСО «Казань» сообщили, что собираются избежать банкротства и уже договорились о заключении мирового соглашения.

В октябре Роскосмос заключил с ПСО «Казань» контракт стоимостью 38,7 млрд рублей на строительство второго старта на Восточном, хотя о привлечении ПСО к проекту стало известно более года назад.

Строительство стартового стола для ракеты «Союз-2» также проходит не совсем гладко. В ноябре в стартовом сооружении обнаружили критический дефект.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что строительство второй очереди космодрома Восточный де-факто уже началось, к весне земельные работы планируется завершить.