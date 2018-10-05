Рогозин сообщил о начале строительства второй очереди Восточного

Строительство второй очереди космодрома Восточный де-факто уже началось, к весне земельные работы планируется завершить, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы де-факто начали уже стройку… Мы планируем, что с учетом подписанного контракта начнут копать котлован уже на днях, техника отправлена, через 10 дней будет на месте», – сказал он, добавив, что к весне земельные работы завершатся.

Полное строительство второй очереди, по словам Рогозина, завершится в 2022 году, после чего пройдут испытания. Сам пуск ракеты запланирован на 2023 год, передает РИА «Новости».

Рогозин также заявил, что Россия к 2026 году получит возможность выводить с Восточного на околоземную орбиту ракеты с полезной нагрузкой 37 тонн, передает ТАСС.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что Россия получит доступ к лунной орбите с помощью ракеты «Ангара, без новых пилотируемых кораблей.

В сентябре на космодроме Восточный были обнаружены пустоты в бетоне под башней обслуживания стартового комплекса ракеты «Союз». Пустоты появились в результате форсирования Спецстроем сроков проведения строительных работ. Позже пути для движения мобильной башни обслуживания на космодроме Восточный были заменены.