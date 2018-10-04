Рогозин рассказал, как Россия получит доступ к орбите Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия получит доступ к лунной орбите с помощью ракеты «Ангара, без новых пилотируемых кораблей.

«Наши баллистики РКК «Энергия» рассчитали возможности наши. Через 6-7 лет мы можем, используя нашу «Ангару» пятую, в случае если она будет стартовать с космодрома «Восточный», с 2023–2024 года, даже используя нынешний корабль, обеспечить работающую постоянную систему, которая может достигать Луны и работать по лунной орбите», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

По его словам, эти возможности уже де-факто существуют. Рогозин добавил, что стартовый стол под ракеты «Ангара» на космодроме «Восточный» построят с намерением запускать с него ракету «Ангара-А5В» с повышенной грузоподъемностью и водородной верхней ступенью.



«Сегодня решили, что он будет доведен, этот стартовый стол, и до возможности использования «Ангары-А5В», – отметил он.

Это решение, по словам главы Роскосмоса, позволит выводить перспективные пилотируемые корабли за пределы земной орбиты. Водородная «Ангара» позволит увеличить грузоподъемность на низкую околоземную орбиту до 37,5 тонн, подчеркнул Рогозин.

Глава Роскосмоса также заявил, что госконцерн не спешит с принятием решения по программе освоения окололунного пространства.



«Политика «Роскосмоса» следующая: мы предпочитаем ситуацию непредопределенности, потому что мы хотим выявить истинные намерения партнеров, что они сами хотят, что они сами предлагают. И когда картина маслом будет понятна, мы увидим все исходные данные, тогда мы окончательно оставим все свои точно над «и». Тогда будет понятно», – пояснил он.

Рогозин отметил, что Россия будет сотрудничать с другими партнерами по дальнему космосу вместо американцев, если политика в США окажется сильнее существующих отношений между сторонами.

«Надо просто отличать политические декларации, которые связаны с национальными амбициями. С точки зрения дела, надо работать в рамках того паритетного, взаимоуважительного сотрудничества, которое у нас сложилось в рамках МКС и которое надо перенести на будущие программы. Если вдруг, представим себе, что политика взяла верх и наши планы начинают по их вине расстраиваться, мы будем работать с другими партнерами», – сказал Рогозин, передает ТАСС.

По его словам, у Россия «нет отбоя» от иностранных партнеров.

Ранее в Роскосмосе объяснили нежелание участвовать в проекте окололунной станции. Ранее Рогозин рассказывал, что корпорация испытывает проблемы во взаимодействии с американским космическим агентством НАСА.