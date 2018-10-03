В Роскосмосе объяснили нежелание участвовать в проекте окололунной станции

Россия заинтересована в исследовании Луны, но не удовлетворена тем, что проект окололунной станции Gateway позиционируется как американский, заявил начальник департамента международного сотрудничества Роскосмоса Дмитрий Лоскутов.

«На данный момент это выглядит как американская программа с международным участием», – передает SpaceNews заявление Лоскутова на Международном конгрессе астронавтики в Германии.

Он отметил, что сейчас все решения по проекту принимаются НАСА, и предположил, что будут применяться американские стандарты. «Для Роскосмоса и России ограниченное участие не так интересно», – отметил он.

Администратор НАСА Джим Бриденстайн подчеркнул важность международного сотрудничества в планах НАСА по изучению Луны. «Исторически сложилось, что у нас есть эта роль (руководства), и мы хотим сохранить эту роль», – сказал он, отметив, что НАСА не сможет обойтись без поддержки международных партнеров.

В понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказывал, что корпорация испытывает проблемы во взаимодействии с американским космическим агентством.

В сентябре Рогозин говорил, что Россия не может участвовать в проекте окололунной станции с США «на второстепенных ролях», при этом в пресс-службе корпорации подчеркивали, что Россия не отказывается от участия в проекте Deep Space Gateway.