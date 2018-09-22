В Роскосмосе опровергли сообщения о выходе из проекта окололунной станции

Россия не отказывалась от совместного с США участия в проекте создания орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. Это неправда», – цитирует Устименко ТАСС.

Он отметил, что переговоры по проекту продолжаются.

«Мы за кооперацию и сотрудничество в равных, партнерских проектах», – отметил он.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина сообщали, что Россия выходит из проекта.

Однако Рогозин говорил, что Россия не может участвовать в проекте окололунной станции с США «на второстепенных ролях».

Напомним, в конце сентября 2017 года в Роскосмосе объявили, что главы космических агентств России и США договорились о создании космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, начиная с 2024 года. Оговорено, что участие в проекте могут принять Китай, Индия, а также другие страны БРИКС.