Россия предложит новый проект окололунной станции с возможным международным участием, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин заявил в ходе встречи с молодыми специалистами отрасли, что будет ли станция российской или международной – «это предмет переговоров», передает РИА «Новости».

Глава Роскосмоса подчеркнул, что российская сторона не может участвовать в проекте окололунной станции с США на имеющихся в данный момент условиях, «на второстепенных ролях».

При этом накануне Роскосмос подтвердил участие в проекте окололунной орбитальной станции Gateway на международной встрече в Орландо (США).