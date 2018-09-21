Роскосмос подтвердил участие в создании окололунной станции Gateway

На международной встрече в Орландо (США) по обсуждению требований к окололунной орбитальной станции Gateway Роскосмос подтвердил участие в проекте, сообщает госкорпорация.

Участники встречи «договорились продолжать сотрудничество по созданию» станции, передает РИА «Новости».

С 8 по 15 сентября прошло заседание группы по исследованию возможностей МКС (IECST). На нем было решено сформировать группу по созданию непосредственно окололунной станции Gateway Formulation Sync Review (FSR).

Решено было сменить название станции с Gateway – Lunar Orbital Platform на The Gateway.

Представители США показали полноразмерный макет первого модуля Gateway Power Propulsion Module (Энерго-двигательный модуль) и системы аварийного спасения для корабля Orion, который собираются использовать для полетов к Луне.

Обновлены планы строительства. В 2022 году собираются запустить Power Propulsion Module, в 2023 – ESPRIT и U.S.Utilization Module. ESPRIT изготавливает международная команда, там планируют хранить топливо. U.S.Utilization Module – американский складской модуль.

Также в 2023 году хотят запустить логистический модуль и руку-манипулятор, которая сможет перемещать груз по поверхности станции.

В следующие два года к станции присоединятся международный и американский жилые модули.