На космодроме Восточный заменили пути

Заменены пути для движения мобильной башни обслуживания на космодроме Восточный, сообщил источник в строительной отрасли.

Источник ТАСС сообщил, что «рельсы переложили» в превентивном порядке.

Напомним, на космодроме Восточный были обнаружены пустоты в бетоне под башней обслуживания стартового комплекса ракеты «Союз». Пустоты появились в результате форсирования Спецстроем сроков проведения строительных работ.

Сейчас на стартовом столе бурят скважины в образовавшиеся полости и заливают туда спецраствор.