Появились данные о попытке скрыть информацию о пустотах под Восточным

Руководство космической отрасли пыталось скрыть информацию о пустотах в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный, сообщают источники.

Источник, близкий к Центру эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), рассказал, что перед приемкой стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» специалисты ЦЭНКИ обращали внимание на брак. Однако руководство не стало останавливать запуск первой ракеты-носителя с тремя спутниками в апреле 2016 года, сообщает «Московский комсомолец».

Собеседники считают, что пустоты могли вызвать «перекос башни обслуживания стартового комплекса или просадку железнодорожных путей, по которым она движется к пусковому столу». Называется и более неприятный вариант развития событий – «обрушение фундамента с имеющимися на нем конструкциями».

Ранее сообщалось, что пустоты в бетоне под башней обслуживания стартового комплекса ракеты «Союз» появились в результате форсирования Спецстроем сроков проведения строительных работ.

Ранее стало известно, что на космодроме Восточный обнаружены пустоты в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2». В пресс-службе ЦЭНКИ сообщили, что некачественный бетон на стартовом столе «Союза» на космодроме Восточный был залит Спецстроем, брак устранят до 5 октября.