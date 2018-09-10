Появлению пустот под космодромом Восточный дано объяснение

Пустоты в бетоне под башней обслуживания стартового комплекса ракеты «Союз» появились в результате форсирования Спецстроем сроков проведения строительных работ, сообщил источник на космодроме Восточный.

«Это ошибка Спецстроя – была нарушена технология заливки бетона из-за штурмовщины», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, Спецстрой «вел работы по заливке бетона зимой в совершенно неподходящих для этого условиях, просушивая бетон тепловыми пушками».

Источник подчеркнул, что пустоты в бетоне под частью стартового комплекса ракеты «Союз» могли привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей, по которым она подъезжает к пусковому столу. «Благодаря проводившимся ранее работам, а также подписанному контракту по ремонту комплекса, такая возможность исключена», – добавил он.

Собеседник добавил, что ситуация не повлияет на следующий старт с космодрома, намеченный на декабрь 2018 года. «Дыры в бетоне уберут до 5 октября», – сообщил он.

В госкорпорации «Роскосмос» заверили, что ситуация на космодроме Восточный находится под контролем, возникшие проблемы будут устранены.

Ранее стало известно, что на космодроме Восточный обнаружены пустоты в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2». В пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщили, что некачественный бетон на стартовом столе «Союза» на космодроме Восточный был залит Спецстроем, брак устранят до 5 октября.