Стартовому комплексу на космодроме Восточный понадобился ремонт

На космодроме Восточный обнаружены пустоты в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2».

На сайте госзакупок опубликованы документы, из которых следует, что Роскосмос заключил с компанией «Адонис» из Благовещенска контракт на ликвидацию пустот за 4,57 млн рублей. Указывается, что проблема возникла под «железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения 1 стартового комплекса», передает ТАСС.

Губернатор Амурской области Василий Орлов уверен, что строители ликвидируют все полости, обнаруженные под космодромом, передает РИА «Новости».

Глава региона отметил, что «все эти полости, все эти технические проблемы возникают всегда». По его словам, «в любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы».

В августе началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара».