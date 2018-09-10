Назван ответственный за брак при строительстве Восточного

Некачественный бетон на стартовом столе «Союза» на космодроме Восточный был залит Спецстроем, брак устранят до 5 октября, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«Специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» выявили наличие некачественного бетона под обшивкой стартового стола на космодроме Восточный», – сказали в пресс-службе, пояснив, что брак допустил прежний подрядчик – Спецстрой России.

Пустоты нашли под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания стартового комплекса. На ликвидацию проблемы выделят 4,5 млн рублей, передает РИА «Новости».

В то же время в пресс-службе отметили, что этот строительный брак не критичен и будет устранен Роскосмосом до 5 октября, передает ТАСС.

Тем временем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился ужесточить контроль при строительстве стартового комплекса для «Ангары» и привлечь специалистов Минстроя России к данному процессу.

Ранее стало известно, что на космодроме Восточный обнаружены пустоты в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2».