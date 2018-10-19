На стартовом столе Восточного обнаружили критический дефект

На стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный был обнаружен критический дефект; шов фундамента выполнен не по проекту, имеются протечки.

Соответствующая информация содержится в договоре подряда на выполнение работ по разработке технических решений, корректировке рабочей и сметной документации (не связанных с ошибками проектирования), замене проектного оборудования и материалов по объекту: «Космодром «Восточный», размещенном на сайте госзакупок, передает РИА «Новости».

«Деформационный шов фундаментной плит блоков А Б на отм. -16.000 выполнен не по проект 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2). Дефект критический», – говорится в документации.

Также обнаружены протечки через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки.

Нарушения выявили и на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты применена сварка, а акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний. Там же в нарушение требований была возведена стена.

Кроме того, нарушения есть в резервуарах-накопителях дождевых вод.

Ранее сообщалось о ликвидации пустот под обшивкой стартового стола на космодроме Восточный.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что строительство второй очереди космодрома Восточный де-факто уже началось, к весне земельные работы планируется завершить.

Напомним, в сентябре стало известно об обнаружении на космодроме Восточный пустот в бетоне под башней обслуживания стартового комплекса ракеты «Союз». Они появились в результате форсирования Спецстроем сроков проведения строительных работ.