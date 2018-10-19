В ЦЭНКИ сообщили о ликвидации пустот под Восточным

На космодроме Восточный завершены работы по заполнению пустот под обшивкой стартового стола, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

По итогам осмотра стартового стола руководство компании осталось довольно проведенными работами по инъектированию пустот, сообщили в ЦЭНКИ.

«Специальный раствор введен в пустоты под обшивкой стартового стола. Состояние обшивки стартового стола по пути движения мобильной башни восстановлено до требований конструкторской документации». – сообщили в компании.

В ЦЭНКИ отметили, что старт готов к проведению пусковой кампании.

По данным организации, движение мобильной башни по рельсовому пути пройдет пографику.

В начале октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что строительство второй очереди космодрома Восточный де-факто уже началось, к весне земельные работы планируется завершить.

В сентябре на космодроме Восточный были обнаружены пустоты в бетоне под башней обслуживания стартового комплекса ракеты «Союз». Пустоты появились в результате форсирования Спецстроем сроков проведения строительных работ.