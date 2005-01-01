Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство?

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил задачу прекратить производство ракет-носителей «Протон» после выполнения имеющихся контрактов. «Проект закрыть. Летать исключительно на «Ангаре», – заявил Рогозин. Конкретные сроки прекращения производства «Протонов» станут известны после завершения работ оперативного штаба по Центру Хруничева, «где должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, что будет означать полную концентрацию на «Ангаре».

В интервью РИА «Новости» Рогозин пояснил: «Заканчивается производство того, что выработало свой срок, заслужило огромное уважение, авторитет, выполнило свою историческую задачу». «Теперь надо переходить к ракетам нового поколения», – сказал он.

«Поэтому надо концентрироваться на самом важном, а самое важное – это ракета-носитель «Ангара» в легком, среднем, тяжелом, а в перспективе – супертяжелом классе. Крайне важно, чтобы эта ракета начала летать и серийно выпускаться», – добавил глава Роскосмоса.

«Протон» – одноразовая универсальная ракета-носитель. Ее разработали в ОКБ-23 (ныне Центр имени Хруничева) в 60-е годы. Первые «Протоны» были двухступенчатыми и относились к средне-тяжелому классу. Версия «Протон-К» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. В 2000-х годах основной модификацией стал «Протон-М», на который установлены более совершенные системы управления.

У «Протона» легендарная история, напомнил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Международная космическая станция началась с запусков «Протонов».

«Наши луноходы, орбитальные станции – это заслуга «Протонов».

Все последние полеты – это тоже «Протоны». «Протон» – это огромное количество рубежных событий», – отметил собеседник.

Конкретные планы по замене «Протона» на «Ангару» появились еще пять лет назад, когда состоялся первый запуск «Ангары-5». Против «Протона» играет несколько факторов.

Во-первых, пуски этой ракеты возможны только с казахстанского космодрома Байконур, а «Ангару» можно запускать с Плесецка и Восточного. Членкор Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Андрей Ионин поясняет: отказ от «Протона» «во многом был требованием казахстанской стороны». «Районы падения первой ступени «Протона» находятся на территории Казахстана. Поэтому они требовали от России, чтобы их эксплуатация была быстрее прекращена», – сказал Ионин газете ВЗГЛЯД. Дело в том, что «Протон» заправляется высокотоксичным топливом и после каждого пуска необходимы дорогостоящие очистки территории.

Зато одним из основных преимуществ «Ангары» будет ее экологическая чистота. Ракета заправляется топливом на основе керосина. Установленные на ней двигатели – модификации тех, что используются на ракете «Зенит», которую запускают с 1985 года. Более того, основные компоненты ракеты уже отработаны и с ними «нет никаких проблем».

Кроме того, при производстве «Протона» Россия зависит от поставок некоторых запчастей из-за рубежа. «Ангара» же полностью изготовляется на отечественных предприятиях.

Академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александр Железняков назвал отказ от «Протонов» решением не сегодняшнего дня – «эта политика имела долгосрочный характер». Он отметил, что характеристики обеих ракет практически одинаковы. «Это логичный шаг», – сказал Железняков газете ВЗГЛЯД.

«Ангара» – семейство унифицированных ракет-носителей легкого («Ангара-1.2»), среднего («Ангара-А3») и тяжелого («Ангара-А5», «Ангара-А7») классов грузоподъемностью от 1 до 35 тонн. С их помощью можно выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов – спутники, корабли, автоматические межпланетные станции. Технические решения позволят осуществлять с одной пусковой установки запуски всех ракет этого семейства – от легкого до тяжелого. Впервые ракета семейства «Ангара» стартовала 9 июля 2014 года с Плесецка.

Железняков указал, что блоки для «Ангары» будут производить в Омске. «Она практически готова. Хотя еще нужно будет провести некоторые подготовительные работы. Когда все это будет сделано, можно говорить о серийном выпуске «Ангары». А пока будут изготавливаться «Протоны», которые уже «оконтрачены». Первые ракеты «Ангара» могут быть собраны уже в 2019 году. А какие-то экземпляры должны быть готовы уже в этом году, потому что есть запланированные пуски на следующий год», – подытожил эксперт.

Однако Иван Моисеев придерживается иного мнения. Он уверен, что на данный момент «Ангара» не готова к серийному производству. По его словам, такое производство начинается с пяти штук в год. Он подчеркнул: «В обозримом будущем производить такое количество не то что нельзя, просто не найдется полезных нагрузок».

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«Кроме того, нужно выполнять существующие зарубежные заказы. Когда создавалась «Ангара», решение о создании которой было принято в 1992 году, то отмечалось, что она готовилась на смену «Протону». Но сроки разработки «Ангары» затянулись. Она летала всего пару раз и без полезной нагрузки. То есть никаких данных о ней нет, а следующий запуск планируется не раньше 2021 года», – сказал эксперт.

Моисеев напомнил и о существовании федеральной космической программы до 2025 года, согласно которой остается произвести шесть запусков «Протона». Также возможны пуски в рамках оборонзаказа, но эти данные засекречены. Поэтому в ближайшие годы говорить об отказе от «Протона» не приходится, в противном случае можно будет говорить об отказе от федеральной космической программы.

Но в перспективе переход на «Ангару» неизбежен, уверен Андрей Ионин. Эксперт надеется, что с помощью этой ракеты можно будет повысить доходность отрасли. «Протон» в среднем за один пуск приносил 100 млн долларов прибыли. «Ангара» делалась для того, чтобы существенно снизить стоимость выведения», – сказал эксперт.