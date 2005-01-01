Рогозин распорядился прекратить производство «Протонов»

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22 июня, пятница  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Трампу предстоит большой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 годаФото: Михаил Метцель/ТАСС
В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия? Подробности...
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Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов

«Голубая дивизия» франкистской Испании на оккупированных территориях СССРФото: Schröter/Wikipedia
Советских и российских школьников долгое время учили, что у СССР в эпоху Великой Отечественной войны был только один враг: немецко-фашистские оккупанты. К сожалению, это далеко не так. Фактически нам пришлось воевать почти со всей Европой. Кем были европейские легионеры, поднявшие оружие против нашей страны? Подробности...
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Удастся ли Польше повзрослеть без Качиньского

У Качиньского к России не только идеологическая и политическая, но и личная ненавистьФото: Adam Chelstowski/FORUM/ТАСС
Ярослав Качиньский, серый кардинал польской власти, которого одинаково не переносят в Москве и Евросоюзе, готовится уйти из политики. Аналитики подчеркивают: это полностью изменит политическую систему страны. Но означают ли эти перемены потепление отношений между Москвой и Варшавой? Смогут ли поляки, по выражению Владимира Путина, «повзрослеть»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...

Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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          Рогозин распорядился прекратить производство «Протонов»

             22 июня 2018, 09:15
          Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил задачу прекратить производство ракет-носителей «Протон» после выполнения имеющихся контрактов.

          «Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных «Протонов», а затем проект закрыть. Летать исключительно на «Ангаре», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

          При этом он не назвал сроков прекращения производства «Протонов».

          «Дата появится тогда, когда будет завершена работа оперативного штаба по Центру Хруничева. Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, что будет означать полную концентрацию на «Ангаре», – сказал Рогозин.

          Напомним, в среду сообщалось, что новый план по финансовому оздоровлению Центра Хруничева будет представлен Роскосмосу в июле. Оперативный штаб, созданный новым руководством Роскосмоса, будет заниматься программой развития производителя ракет «Протон» и «Ангара».


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