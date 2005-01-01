Рогозин распорядился прекратить производство «Протонов»

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил задачу прекратить производство ракет-носителей «Протон» после выполнения имеющихся контрактов.

«Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных «Протонов», а затем проект закрыть. Летать исключительно на «Ангаре», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

При этом он не назвал сроков прекращения производства «Протонов».

«Дата появится тогда, когда будет завершена работа оперативного штаба по Центру Хруничева. Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, что будет означать полную концентрацию на «Ангаре», – сказал Рогозин.

Напомним, в среду сообщалось, что новый план по финансовому оздоровлению Центра Хруничева будет представлен Роскосмосу в июле. Оперативный штаб, созданный новым руководством Роскосмоса, будет заниматься программой развития производителя ракет «Протон» и «Ангара».