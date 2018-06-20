Подготовлен план оздоровления центра Хруничева

Новый план по финансовому оздоровлению Центра Хруничева будет представлен Роскосмосу в июле.

Оперативный штаб, созданный новым руководством Роскосмоса, будет заниматься программой развития производителя ракет «Протон» и «Анагара», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора Центра Хруничева Алексея Варочко.

«В ближайшее время наработанные штабом меры и предложения будут вынесены на обсуждение специалистами госкорпорации. После всестороннего рассмотрения проекта программы руководством Роскосмоса будут приняты решения, направленные на развитие конструкторского и производственного потенциала предприятия на ближайшую и более отдаленную перспективу», – сообщил Варочко.

Согласно источнику агентства из ракетно-космической отрасли, в первой половине июля план оздоровления центра должен быть представлен гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

Ранее в Центре Хруничева проходили массовые сокращения персонала, а за прошлый год предприятие понесло убытки в размере 23,16 млрд рублей, в связи с чем ему пришлось запросить финансирование для финансового оздоровления в объеме 30 млрд рублей. Ради покрытия убытков центр даже планирует продавать земли в центральной Москве, находящиеся в собственности.

Напомним, что планы по оздоровлению Центра Хруничева уже обсуждались Роскосмосом и Министерством экономики. В 2014 году состояние предприятия оценивалось как критическое. Ему выделили 65 млрд рублей, но этого оказалось недостаточно. Газета ВЗГЛЯД ранее уже отмечала, что Центр Хруничева не выдержал конкуренции с компанией Илона Маска.