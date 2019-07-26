Рогозин рассказал о «большой беде» при строительстве Восточного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что непогода на Дальнем Востоке уже месяц мешает строить вторую очередь космодрома Восточный – стартовый комплекс ракеты «Ангара».

«Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика», – заявил Рогозин в ЦНИИмаш, передает РИА «Новости».

Он также выразил недоумение, поскольку, согласно статистике, на Восточном должно быть 310 солнечных дней в году.

«Я не понимаю, как эта статистика делалась, может, климат поменялся. Заливает котлованы», – пожаловался глава госкорпорации.

При этом Рогозин уточнил, что строительство все-таки укладывается в сроки: в 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску «Ангары» в 2023 году.

Напомним, о начале строительстве стартового стола под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стало известно в июне 2019 года. Позже Дмитрий Рогозин опубликовал видео строительства.

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