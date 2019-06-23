Опубликовано видео строительства космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео строительства стартового комплекса под ракету-носитель «Ангара» на космодроме «Восточный».

«А тем временем на Восточном под ракету-носитель «Ангара» всех классов идет разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все под землей», – написал он в Twitter, опубликовав видео работ на участке.

А тем временем на #Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй pic.twitter.com/CMCfYHWrRB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.

На втором видео он показал выборку грунта под сети глубокого заложения.

«Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения. На Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развертывания полномасштабных работ в рамках 2-й очереди строительства космодрома», – написал он.

Это выборка грунта под сети глубокого заложения. Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения. На #Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках 2-й очереди строительства

космодрома pic.twitter.com/IBGLfL0b30 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный.