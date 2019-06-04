Началось строительство стартового стола под «Ангару»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства стартового стола под ракету «Ангара» на космодроме Восточный.

«Они (строительные работы) уже начались, они пошли», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

Уточняется, что глава Роскосмоса следит за работами в режиме реального времени в кабинете, куда ведется трансляция. Он отметил, что уже начали выкапывать котлован.

Рогозин также сообщил, что первый российский космический аппарат радиолокационного наблюдения «Обзор-Р» будет запущен в 2020 году.

«Ровно через год мы планируем вывести на орбиту наш первый радиолокационный спутник», – уточнил он.

Глава госкорпорации рассказал, что недавно был на предприятии-производителе Ракетно-космическом центре «Прогресс», где ознакомился с производством этого спутника.

Однако, согласно документации на госзакупках, запуск спутника запланирован на 2021 год.

Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос готов «пободаться» за то, чтобы остаться в отрасли, несмотря на попытки США вытеснить Россию с рынка пусковых услуг.

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