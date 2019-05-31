Рогозин пообещал «пободаться» с США за космические пуски

Вашингтон пытается вытеснить Россию с рынка пусковых услуг, но Роскосмос готов «пободаться» за то, чтобы остаться в отрасли, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Это (политика Вашингтона по космическим пускам) заключается в позиции демпинга в отношении собственных производителей – как государственных, так и частных. То есть заказы, которые они получают от Пентагона, они в три-четыре раза дороже, чем та цена, с которой те же компании выходят на мировой рынок», – рассказал Рогозин, передает РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон старается сделать российские услуги на международном рынке менее выгодными. В то же время Рогозин заметил, что у России «тоже есть резерв возможностей, поэтому мы тут готовы «пободаться».

В четверг Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Роскосмос осудил решение Пентагона.