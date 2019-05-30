Роскосмос отреагировал на решение Пентагона по российским ракетам

Российская госкорпорация Роскосмос осудила решение Пентагона включить Россию в число стран, к услугам которых НАСА не сможет обращаться при космических запусках после 2022 года.

«Государственная корпорация Роскосмос осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг», – говорится в заявлении на сайте Роскосмоса.

Это решение, по мнению Роскосмоса, негативно скажется на международном сотрудничестве по организации регулярных космических запусков на коммерческой основе.

«Фактически, это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке. Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса», – говорится в заявлении.

В четверг Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.