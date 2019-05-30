Пентагон запретил после 2022 года пользоваться российскими космическими ракетами

Министерство обороны США включило России в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.

В уведомлении, опубликованном управлением Пентагона по закупкам, говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который уже внесены Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, передает ТАСС.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только российские «Союзы». Они доставляют к Международной космической станции всех членов экипажа. США надеются отказаться от российских ракет, но пока не могут.

Сейчас новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают американские компании SpaceX и Boeing, однако с их кораблями пока возникают проблемы – пилотируемые пуски откладываются.