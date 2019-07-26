Слова Рогозина о мешающих строительству космодрома «Восточный» дождях назвали «отмазкой»

Место для строительства космодрома Восточный выбрано прекрасное - там почти круглый год светит солнце. Поэтому жалобы Рогозина на дожди, которые мешают строительству - «это отмазки», заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его мнению, Роскосмос располагает группировкой метеоспутников и может прогнозировать избыток осадков.

«Ссылаться на погоду, на климат, после 20 лет выбора точки строительства, это не серьезно. Бывает, портится погода, но как-то люди это учитывают. Не знаю, как это комментировать», – сказал Иван Моисеев. – Место, кстати, выбрано нормальное, просто работать люди не умеют и ссылаются на погоду. У нас испокон веков так делается: если начальник не может руководить, у него виновата погода».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что непогода на Дальнем Востоке уже месяц мешает строить вторую очередь космодрома Восточный – стартовый комплекс ракеты «Ангара». Он выразил недоумение, поскольку, согласно статистике, на Восточном должно быть 310 солнечных дней в году. «Я не понимаю, как эта статистика делалась, может, климат поменялся. Заливает котлованы», – пожаловался глава госкорпорации.

«Почему-то вся страна строится нормально, без проблем, про погоду никто не вспоминает, хотя, конечно, и погода бывает плохой, и котлованы заливает, но все строится, а здесь почему-то никак нельзя», – подчеркнул собеседник. «Космодром Восточный изначально был под руководством Рогозина, и изначально там было множество нарушений – технологических, технических», – полагает Моисеев.

«Трудно сказать именно про Восточный, но опять же это в характере Рогозина – заявлять, что все будет прекрасно через 20 лет. Это невозможно проверить. Он считает, наверное, что через год или два он пойдет на более высокий пост, и все его обещания забудутся», – заключил Иван Моисеев.

«Я считаю, что такого быть не может. Как погода может кому-то мешать? Люди в 55 году за 2 года построили на Байконуре в чистой полупустыне космодром, сказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин. – Все эти разговоры, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что нужно найти причины, почему что-то не выполняется. Причины, почему у нас в технологиях отставания объясняют санкциями и так далее, а вот в космодроме, где деньги выделяются и санкции ни при чем, природа виновата».

В СССР было четыре причины, почему все плохо с сельским хозяйством: зима, весна, лето и осень, так и здесь, отметил эксперт. «На мой взгляд, погода, это абсолютно не повод. Место выбрано очень хорошее, москвичам этого не понять – там больше 300 солнечных дней в году, абсолютно сухая тайга, рядом вечная мерзлота, прекрасные погодные условия», – поделился собеседник.

«В составе Роскосмоса есть метеогруппировка спутников, есть спутники ДЗЗ, которые позволяют наблюдать за климатом. Кому, как не Роскосмосу знать о космической погоде, о возможных избытках осадков и так далее? – посетовал Ионин. – Мы не дождались этих данных от Роскосмоса, когда у нас в Иркутской губернии все заливало, а Роскосмос ничем себя не проявил, оказывается, они и у себя на космодроме ничего сделать не могут».

«2022 год – это так далеко, что можно все что угодно обещать. Люди забывают, кто что месяц назад обещал, а тут 3 года. Есть план-график, его и надо выполнять, а разговоры про дожди – это все отмазки», – сказал собеседник.

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