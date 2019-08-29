Названы сроки первого запуска «Ангары» с Восточного

Первый запуск ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный состоится в четвертом квартале 2023 года, сообщил начальник отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков.

По его словам, в настоящее время пройдены заводские испытания опорного устройства первых четырех этажей кабель-заправочной башни. Началась их отправка на космодром Восточный, сказал Филенков на канале «Роскосмос ТВ» в YouTube.

«Отправка будет завершена в срок с ориентировочной датой пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» – четвертый квартал 2023 года», – отметил он.

Ранее сообщалось, что на космодроме «Восточный» началось строительство стартового стола под «Ангару». Первый пуск ракеты с Восточного должен пройти в 2021 году. Позднее его перенесли на 2023 год.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос откажется от создания средней модификации ракеты «Ангара» из-за схожих характеристик с перспективным носителем «Союз-5».

«Ангара» – это семейство унифицированных ракет-носителей легкого («Ангара-1.2»), среднего («Ангара-А3») и тяжелого («Ангара-А5», «Ангара-А7») классов грузоподъемностью от 1 до 35 тонн. Два пуска легкой и тяжелой версии «Ангары» были проведены в 2014 году.

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