Роскосмос отказался от создания «Ангары-А3»

Роскосмос откажется от создания средней модификации ракеты «Ангара» из-за схожих характеристик с перспективным носителем «Союз-5», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.

«Ангара-А3» – это ракета среднего класса, грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту, те же самые характеристики, которые закладываются в ракету «Союз-5». Поэтому есть смысл сосредоточиться на легкой и тяжелой «Ангаре», – заявил Рогозин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что предприятиям не нужно дублировать работу друг друга.

Рогозин также сообщил, что метановый двигатель для многоразовых ракет-носителей можно сделать за несколько лет, но для этого нужны «свободные средства».

«Пока мы расплачивается по долгам, мы теряем бесценное время, которое можно было бы использовать на перспективные проекты. Такими перспективными проектами является создание метанового двигателя, водородная тематика», – сказал он.

Глава Роскосмоса пояснил, что «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей». «Такие разработки есть в КБ Химавтоматики. Это действительно можно сделать за пару-тройку лет, но для этого нужны средства, которых пока свободных средств нет: они все вложены в программу финансового оздоровления Центра Хруничева», – рассказал Рогозин.

В марте Роскосмос впервые опубликовал видео о самом мощном в мире двигателе РД-171МВ, который разрабатывают для новых ракет-носителей среднего класса «Союз-5» («Иртыш») и сверхтяжелого класса «Енисей».

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