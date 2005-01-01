Роскосмос показал самый мощный в мире двигатель

Роскосмос впервые опубликовал видео о самом мощном в мире двигателе РД-171МВ, который разрабатывают для новых ракет-носителей среднего класса «Союз-5» («Иртыш») и сверхтяжелого класса «Енисей».

Видео опубликовано на странице Роскосмоса в Twitter.

Гендиректор НПО «Энергомаш» (предприятие-разработчик ракетных двигателей) Игорь Арбузов заявил, что первый товарный РД-171МВ будет поставлен заказчику в 2021 году для первого пуска ракеты «Союз-5» («Иртыш») с Байконура.

«Двигатель РД-171МВ действительно будет самым мощным в мире», – сказал Арбузов, отметив, что мощность РД-171МВ составит 246 тыс. лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превысит 800 тонн.

РД-171МВ является модификацией двигателя РД-171М, использовавшегося на первой ступени ракеты-носителя «Зенит». Он будет применяться на первой ступени новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»), первый пуск которой намечается на 2022 год.